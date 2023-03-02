Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16

Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны.

«Предполагаемая продажа отвечает национальным и экономическим интересам США», — говорится в сообщении.

Сумма боеприпасов для F-16 и связанного с этим оборудования составляет 619 млн долларов.

Отмечается, что американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении.

Ранее политик Флориан Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США.

Также в МИД Китая заявили, что Пекин призывает прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».