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МИД Китая: Пекин призывает прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань»

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Китай призывает все соответствующие государства прекратить заявления в духе «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, Китай призывает соответствующие страны прекратить подливать масла в огонь, перестать сваливать вину на китайскую сторону и поднимать шумиху о том, что «сегодня Украина, завтра Тайвань».

Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать проведению переговоров и «делиться китайской мудростью» для урегулирования украинского кризиса.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.

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