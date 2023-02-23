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Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США

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Решение США по увеличению своего военного контингента на Тайване говорит об их намерении начать новый конфликт по украинскому сценарию, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США
  • AFP
  • © Sam Yeh /

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.

По его мнению, основной повесткой для НАТО становится мировая война против России и Китая.

Он выразил мнение, что Франции нужно как можно скорее выйти из альянса.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.

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