Политик Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США

Решение США по увеличению своего военного контингента на Тайване говорит об их намерении начать новый конфликт по украинскому сценарию, заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

«Только что поступило сообщение: США в четыре раза увеличивают число своих солдат на Тайване! С ума сойти! Тайвань станет их Украиной!» — приводит РИА Новости слова Филиппо в Twitter.

По его мнению, основной повесткой для НАТО становится мировая война против России и Китая.

Он выразил мнение, что Франции нужно как можно скорее выйти из альянса.

8 февраля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании предпосылок для возникновения в Азии конфликта по образцу украинского.