Глава МИД КНР не исключил возможности конфронтации с США

Если США не изменят своей политики по отношению к Китаю, то это приведёт стороны к конфронтации, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

«Если США не нажмут на тормоза и продолжат идти по ложному пути, никакие ограждения не смогут остановить сход с рельсов и опрокидывание, и это обязательно приведёт к конфронтации и конфликту», — приводит РИА Новости слова министра не ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что США ведут нечестную конкуренцию, говоря при этом о необходимости соблюдения правил.

Дипломат добавил, что такое соперничество является «безрассудной авантюрой».

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.

2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.