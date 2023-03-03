Китай сделал США представление из-за одобрения возможной продажи оружия Тайваню
Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
«Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и уже сделал США строгое представление», — цитирует его РИА Новости.
Кэфэй подчеркнул, что Пекин требует, чтобы США прекратили продажу вооружений Тайваню.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона.
2 марта Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.