МИД КНР: продажа Тайваню американского оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона
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«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьёзный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая», — цитирует её РИА Новости.
Нин отметила, что Пекин решительно выступает против этого шага.
Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.
Политик Флориан Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США.