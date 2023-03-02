МИД КНР: продажа Тайваню американского оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона

Продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьёзный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая», — цитирует её РИА Новости.

Нин отметила, что Пекин решительно выступает против этого шага.

Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Политик Флориан Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США.