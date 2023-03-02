Узнать больше

МИД КНР: продажа Тайваню американского оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона

Короткая ссылка
Продажа Тайваню вооружений США наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона, заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
МИД КНР: продажа Тайваню американского оружия наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона
  • Gettyimages.ru
  • © Annabelle Chih

«Продажа США вооружений Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» и положения трёх совместных американо-китайских коммюнике, наносит серьёзный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая», — цитирует её РИА Новости.

Нин отметила, что Пекин решительно выступает против этого шага.

Ранее Госдепартамент США разрешил возможную продажу Тайваню ракет для истребителей F-16.

Политик Флориан Филиппо предупредил о превращении Тайваня в новую Украину из-за США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить