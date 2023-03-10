Палата представителей США приняла законопроект о раскрытии данных о происхождении COVID-19

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который требует от администрации президента страны Джо Байдена раскрытия разведданных о происхождении коронавируса.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

На прошлой неделе законопроект был одобрен сенатом, теперь он отправится на подпись президенту.

Ранее эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что США отказались предоставлять ВОЗ доступ к данным и отчётам, в которых Китай обвиняется в пандемии COVID-19.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.