В МИД Китая призвали прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.

«Китайская сторона выступает категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника (COVID). Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что заключения, основанные на фальсифицированных отчётах американских спецслужб, не имеют никакой достоверности.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве считают версию о лабораторном происхождении коронавируса наиболее убедительной.