Узнать больше

В МИД Китая призвали прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.
В МИД Китая призвали прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19
  • AP

«Китайская сторона выступает категорически против любых форм политических манипуляций под предлогом поиска источника (COVID). Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы», — цитирует её РИА Новости.

Она также отметила, что заключения, основанные на фальсифицированных отчётах американских спецслужб, не имеют никакой достоверности.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве считают версию о лабораторном происхождении коронавируса наиболее убедительной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить