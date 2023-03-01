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ФБР считает причиной пандемии коронавируса лабораторную утечку

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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в ведомстве считают версию о лабораторном происхождении коронавируса наиболее убедительной.

«ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане», — сказал Рэй в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, правительство КНР предпринимает попытки помешать работе по выяснению причин пандемии.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в правительстве США на данный момент отсутствует консенсус по вопросу причин происхождения коронавируса.

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