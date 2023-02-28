Белый дом: в правительстве США нет консенсуса о причинах появления коронавируса
«В правительстве США прямо сейчас отсутствует консенсус о том, как именно начался COVID», — приводит РИА Новости слова Кирби на брифинге.
Он отметил, что американский лидер Джо Байден с момента прихода нынешней администрации сделал вопрос о происхождении коронавируса приоритетным.
Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.