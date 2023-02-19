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В Китае заявили об успешном преодолении пандемии коронавируса

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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.

Об этом он заявил в ходе встречи в Мюнхене с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Китай успешно вышел из периода пандемии и готов всесторонне возобновлять контакты с Европой и со всем миром», — цитирует его китайский МИД.

Как отметил Ван И, стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях.

30 января в Китае заявили, что вспышка коронавируса в стране почти прошла.

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