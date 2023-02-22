В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости коронавирусом в мире на 89%

Заболеваемость коронавирусом в мире снизилась на 89% по сравнению с предыдущими 28 днями. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«Во всём мире за последние 28 дней (с 23 января по 19 февраля) было зарегистрировано около 5,3 млн новых случаев и более 48 тыс. смертей, что на 89 и 62% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями», — приводит РИА Новости фрагмент эпидемиологической сводки ВОЗ.

Ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член политбюро Ван И заявил, что КНР успешно преодолела пандемию коронавируса.