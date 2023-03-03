ВОЗ не получила от США доступ к отчётам, в которых Китай обвиняется в пандемии COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что США отказались предоставлять ВОЗ доступ к данным и отчётам, в которых Китай обвиняется в пандемии COVID-19.

«Мы направили запросы здесь, в Женеве, в представительство США в ООН, чтобы получить информацию о последних отчётах, предоставленных Министерством энергетики, а также о других. Мы также направили эти запросы в Министерство здравоохранения и социальных служб США. На данный момент у нас нет доступа к этим отчётам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчётов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.