ВОЗ не получила от США доступ к отчётам, в которых Китай обвиняется в пандемии COVID-19
- Gettyimages.ru
- © Morsa Images
«Мы направили запросы здесь, в Женеве, в представительство США в ООН, чтобы получить информацию о последних отчётах, предоставленных Министерством энергетики, а также о других. Мы также направили эти запросы в Министерство здравоохранения и социальных служб США. На данный момент у нас нет доступа к этим отчётам или к данным, которые использовались при подготовке этих отчётов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о якобы лабораторном происхождении коронавируса, призвала прекратить политические манипуляции в вопросе происхождения COVID-19.