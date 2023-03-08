Узнать больше

Директор разведки Хэйнс: в спецслужбах США нет консенсуса о происхождении COVID-19

Короткая ссылка
Спецслужбы Соединённых Штатов изучают две версии происхождения COVID-19 — лабораторную утечку и естественный генезис.
Директор разведки Хэйнс: в спецслужбах США нет консенсуса о происхождении COVID-19
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.

По её словам, в разведывательном сообществе существует консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии.

«В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного», — добавила Хэйнс.

Она также посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Пекина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить