Директор разведки Хэйнс: в спецслужбах США нет консенсуса о происхождении COVID-19

Спецслужбы Соединённых Штатов изучают две версии происхождения COVID-19 — лабораторную утечку и естественный генезис.

Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.

По её словам, в разведывательном сообществе существует консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии.

«В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного», — добавила Хэйнс.

Она также посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Пекина.