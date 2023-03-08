Директор разведки Хэйнс: в спецслужбах США нет консенсуса о происхождении COVID-19
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Об этом сообщила директор национальной разведки Аврил Хэйнс.
По её словам, в разведывательном сообществе существует консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии.
«В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного», — добавила Хэйнс.
Она также посетовала на то, что выяснению истины мешает отсутствие должного сотрудничества со стороны Пекина.