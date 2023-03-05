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США привлекут гражданское общество к контролю за использованием экспортируемого оружия

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США планирует привлечь организации гражданского общества из разных стран мира к контролю за использованием экспортируемого оружия, в том числе американского. С описанием программы ознакомился RT.
США привлекут гражданское общество к контролю за использованием экспортируемого оружия
  • Gettyimages.ru

Как следует из документа, программа Госдепа направлена на решение вопроса о безнаказанности тех, кто способствует неправомерному использованию и перенаправлению экспорта оружия.

«Цель Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (Госдепартамента США. — RT) состоит в том, чтобы гражданское общество могло эффективно предоставлять информацию об использовании оружия и поведении сил, применяющих его, в том числе об использовании американского оружия в нарушение прав человека и международного гуманитарного права, и о другом ущербе гражданскому населению», — говорится в описании. 

Госдеп планирует помогать гражданскому обществу в обнародовании данных, а также во взаимодействии с правительствами по этим вопросам.

Бюджет программы составит $1 млн, а приоритетными регионами станут Ближний Восток, Африка к югу от Сахары, Евразия и страны Западного полушария. 

В американском ведомстве также добавили, что мероприятия в рамках проекта должны быть нацелены на результат, «который ведёт к осуществлению реформ». 

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, решение Госдепа обратиться за помощью к негосударственным структурам в вопросе контроля за экспортом вооружения неадекватно. 

«Гражданские люди к оружию отношения не имеют. Как они будут узнавать? Если только в Африке из окна увидят, как кто-то бежит с американской винтовкой в руках. Выглядит это явно неадекватно. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре», — сказал политолог в беседе с RT. 

При этом Рогулёв заметил, что вопрос о коррупции и незаконном обороте оружия активно обсуждается в конгрессе США.

«У себя они ещё могут контролировать перевозки, но вот дальше оружие поступает в войска на Украине. Там ротный командир, полковой командир, командир такой-сякой, и продать несколько штук на чёрный рынок — пара пустяков. Чем они, кстати, в достаточно массовом порядке и занимаются», — подчеркнул эксперт. 

В прошлом году в результате журналистского расследования RT удалось выяснить, как иностранное вооружение на Украине продаётся на нелегальных сайтах в даркнете. Среди «товара» предлагались мобильные противотанковые комплексы Javelin, американский дрон Phoenix Ghost, противопехотные мины M18A1 Claymore и многое другое. 

Выступая на полях СМИД G20, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактах утечки в горячие точки вооружения, поставляемого Киеву. 

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