Президент Сербии Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова
- globallookpress.com
Об этом, как пишет РИА Новости, сербский лидер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы располагаем ещё одной нотой об отзыве признания независимости», — сказал Вучич.
Ранее Александр Вучич перечислил девять государств, которые в последнее время отозвали признание Косова.
Среди них числятся Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.