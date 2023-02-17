Президент Сербии Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ещё одно государство приняло решение отозвать признание независимости частично признанной Республики Косово.

Об этом, как пишет РИА Новости, сербский лидер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы располагаем ещё одной нотой об отзыве признания независимости», — сказал Вучич.

Ранее Александр Вучич перечислил девять государств, которые в последнее время отозвали признание Косова.

Среди них числятся Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.