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Президент Сербии Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ещё одно государство приняло решение отозвать признание независимости частично признанной Республики Косово.
Президент Сербии Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова
  • globallookpress.com

Об этом, как пишет РИА Новости, сербский лидер сказал в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы располагаем ещё одной нотой об отзыве признания независимости», — сказал Вучич.

Ранее Александр Вучич перечислил девять государств, которые в последнее время отозвали признание Косова.

Среди них числятся Сомали, Буркина-Фасо, Габон, Эсватини, Ливия, Гвинея, Антигуа и Барбуда, Святая Люсия и Мальдивы.

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