В Доминикане планируют наладить поставки в Россию кофе, рома, авокадо и сигар

Посол Доминиканы в Москве Ханс Данненберг сообщил о желании республики наладить поставки в Россию рома, кофе, авокадо и сигар через третьи страны.

Он отметил, что страна экспортирует много кофе в Россию — по словам дипломата, он понравился туристам, в связи с чем в аэропорту начали размещать соответствующую рекламу на русском языке.

«Мы ищем пути для экспорта, поедем в Ташкент, чтобы наладить поставки кофе через Узбекистан. Но можно подумать, чтобы использовать Ереван для экспорта наших сигар, табака, рома и авокадо», — сказал Данненберг РИА Новости.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Tchibo GmbH, которая выпускала кофе под марками Tchibo и Davidoff, вышла из российского бизнеса, передав активы местному топ-менеджменту.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок.