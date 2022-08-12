«Ъ»: немецкая компания Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса
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Как сообщает «Коммерсантъ», новым собственником ООО «Чибо СНГ» стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.
По словам источника, знакомого с ситуацией, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом.
Ранее сообщалось, что рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России.
В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».