«Ъ»: немецкая компания Tchibo GmbH вышла из российского бизнеса

Немецкая компания Tchibo GmbH, которая выпускала кофе под марками Tchibo и Davidoff, вышла из российского бизнеса, передав активы местному топ-менеджменту.

Как сообщает «Коммерсантъ», новым собственником ООО «Чибо СНГ» стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского.

По словам источника, знакомого с ситуацией, у «Чибо СНГ» остались права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года, после чего компания должна продолжить поставки кофе под новым брендом.

Ранее сообщалось, что рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России.

В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».