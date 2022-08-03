Рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы владельца данных сетей — компании Yum! Brands, — это произойдёт после передачи прав местному бизнесу.

Вместе с тем иностранная компания отказывается указывать имя российского партнёра.

«По завершении этого процесса мы полностью уйдём из России», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры о продаже ресторанов в России.

В июле сообщалось, что Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».