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KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России

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Рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России.
KFC и Pizza Hut проведут ребрендинг в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документы владельца данных сетей — компании Yum! Brands, — это произойдёт после передачи прав местному бизнесу.

Вместе с тем иностранная компания отказывается указывать имя российского партнёра.

«По завершении этого процесса мы полностью уйдём из России», — подчеркнули в компании.

Ранее стало известно, что владелец KFC ведёт переговоры о продаже ресторанов в России. 

В июле сообщалось, что Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников». 

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