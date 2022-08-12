В «Росчайкофе» заявили, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок.

«Основные у нас поставщики — это Бразилия и Вьетнам, поэтому не видим каких-то геополитических рисков в сфере поставок, ограничений нет», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Чантурия, рынок очень конкурентный, поэтому уход тех или иных компаний балансируется довольно быстро.

Эксперт также напомнил, что лидером сектора жареного кофе в стране, например, является российская компания «Орими Трейд».

Что касается рынка растворимого кофе, то, по словам главы «Росчайкофе», в стране остаются Nestle (владеет Nescafe), Jacobs, Carte Noir, MacCoffee и другие.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Tchibo GmbH, которая выпускала кофе под марками Tchibo и Davidoff, вышла из российского бизнеса, передав активы местному топ-менеджменту.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.

Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.