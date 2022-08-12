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В «Росчайкофе» заявили, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок

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Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок.
В «Росчайкофе» заявили, что уход ряда брендов кофе из России не окажет влияния на рынок
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Основные у нас поставщики — это Бразилия и Вьетнам, поэтому не видим каких-то геополитических рисков в сфере поставок, ограничений нет», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Чантурия, рынок очень конкурентный, поэтому уход тех или иных компаний балансируется довольно быстро.

Эксперт также напомнил, что лидером сектора жареного кофе в стране, например, является российская компания «Орими Трейд».

Что касается рынка растворимого кофе, то, по словам главы «Росчайкофе», в стране остаются Nestle (владеет Nescafe), Jacobs, Carte Noir, MacCoffee и другие.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Tchibo GmbH, которая выпускала кофе под марками Tchibo и Davidoff, вышла из российского бизнеса, передав активы местному топ-менеджменту.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.

Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.

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