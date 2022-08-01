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Чайные бренды компании Ekaterra перестанут производиться в России к концу 2022 года

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Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.
Чайные бренды компании Ekaterra перестанут производиться в России к концу 2022 года
  • Gettyimages.ru

«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — цитирует пресс-службу компании ТАСС.

В компании отметили, что продукцию под этими брендами всё ещё можно приобрести в российских магазинах.

Других активов, как уточняется, в России у компании нет.

Кроме того, как сообщили в Ekaterra, решение о продаже было принято владеющими компанией Capital Partners Fund VIII и Unilever на глобальном уровне.

Как заявили RT в пресс-службе компании Unilever, «этот шаг не затрагивает деятельность Unilever в России и портфель компании (косметическую и пищевую продукцию, мороженое, бытовую химию)». Отмечается, что фабрики, принадлежащие компании, продолжат свою работу, а офисы — операционную деятельность в стране, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

«В настоящее время компания работает над локализацией и поиском альтернативных сырьевых и упаковочных решений для всех своих категорий. Несмотря на то что потребители могут заметить определённые изменения в ассортименте, приоритетом компании остаётся обеспечение высокого качества и доступности своих товаров для потребителей», — отметили в пресс-службе.

В марте компания по производству продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever объявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из неё.

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