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Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечена чайной продукцией

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Министерство сельского хозяйства России заявило, что страна полностью обеспечена собственной чайной продукцией.
Минсельхоз заявил, что Россия полностью обеспечена чайной продукцией
  • Gettyimages.ru

«Уход компании Ekaterra не окажет существенного влияния на объёмы и ассортимент чая», — заявили в министерстве.

Отмечается, что это создаст дополнительные возможности для развития бизнеса российских производителей.

В сообщении приводятся данные ассоциации «Росчайкофе», согласно которым основную долю отечественного рынка занимают компании с российским капиталом. В министерстве добавили, что их мощности позволяют в полном объёме обеспечивать отечественных потребителей.

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в России к концу 2022 года, сообщили в компании Ekaterra, владеющей этими брендами.

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