Байден: США и Китай должны показать, что могут преодолеть разногласия и работать вместе

Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что Пекин и Вашингтон должны показать, что могут преодолеть разногласия и работать вместе.

«Как лидеры двух государств мы несём ответственность, на мой взгляд, за то, чтобы показать, что Китай и США могут преодолеть разногласия, не допустить, чтобы конкуренция переросла в конфликт, и найти способы работать вместе по неотложным мировым проблемам, которые требуют нашего взаимного сотрудничества», — передаёт слова американского лидера РИА Новости.

По словам Байдена, мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, включая климатические изменения и продовольственную безопасность.

Американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин прибыли на индонезийский остров Бали для участия в саммите G20.

Как ранее сообщило агентство AFP, Байден хочет возобновить диалог и установить «систему сдержек и противовесов» в ходе переговоров с китайским коллегой.