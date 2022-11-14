В США рассказали о трудностях с экспортом пшеницы с Украины на фоне конкуренции с Россией

В Министерстве сельского хозяйства США сообщили о трудностях с экспортом пшеницы с Украины на фоне «небывалого урожая» в России. Такие данные содержатся в отчёте министерства, с которым ознакомился RT.

«Однако в последние месяцы с экспортом пшеницы с Украины наблюдаются трудности, вызванные как конкуренцией с кукурузой за грузовые мощности, так и конкуренцией с экспортом пшеницы из России, объём которого может достичь рекордных показателей на фоне небывалого урожая», — говорится в докладе ведомства.

Американские специалисты подчёркивают, что главным зерном, экспортируемым с Украины в ЕС, Турцию и Китай через зерновой коридор, остаётся кукуруза.

«На фоне обилия запасов кукурузы её экспорт — особенно в ЕС, Турцию и Китай — резко возрос сразу после возобновления работы морских путей. Спрос ЕС на импорт кукурузы по морю и суше остаётся высоким из-за сокращения урожая, вызванного засухой», — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно беднейшим странам даже в случае выхода из продовольственной сделки. Он отметил, что зерновая сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но в их адрес с территории Украины поступило лишь 4% зерна, тогда как в государства Евросоюза — 46%.

19 октября в Министерстве сельского хозяйства России заявили об «историческом рекорде» по сбору зерна в 2022 году.