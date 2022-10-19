Минсельхоз: Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна

Российский Минсельхоз заявил, что Россия на текущую дату уже достигла исторического рекорда по сбору зерна.

Об этом сообщается в официальном Telegram ведомства.

«Достигли исторического рекорда по сбору зерна. На данный момент собрано 147,5 млн т в бункерном весе, при этом уборка ещё продолжается», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на оперштабе в Минсельхозе подтвердил ранее озвученные планы по валовому сбору.

«Рассчитываем достичь максимальных 150 млн. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — приводятся его слова в сообщении.

Ранее Патрушев заявил, что ведомство планирует выделить дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году для компенсации части затрат на производство и реализацию.