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Минсельхоз России выделит дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году

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Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ведомство планирует выделить дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году для компенсации части затрат на производство и реализацию.
Минсельхоз России выделит дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Sami Sarkis

«Ещё один важный инструмент поддержки — компенсация части затрат на производство и реализацию зерна... В следующем году обязательно выделим дополнительные средства, чтобы полностью удовлетворить существующий спрос», — цитирует его ТАСС.

Ранее первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что экспорт зерна из России в 2022/23 сельхозгоду может составить от 50 до 60 млн т.

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