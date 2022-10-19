Минсельхоз России выделит дополнительную поддержку производителям зерна в 2023 году
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«Ещё один важный инструмент поддержки — компенсация части затрат на производство и реализацию зерна... В следующем году обязательно выделим дополнительные средства, чтобы полностью удовлетворить существующий спрос», — цитирует его ТАСС.
Ранее первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что экспорт зерна из России в 2022/23 сельхозгоду может составить от 50 до 60 млн т.