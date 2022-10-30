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Берлускони заявил, что пошутил об обмене подарочным алкоголем с Путиным

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Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил об обмене бутылками водки и вина с российским лидером Владимиром Путиным.
Берлускони заявил, что пошутил об обмене подарочным алкоголем с Путиным
  • Gettyimages.ru

Как сообщает агентство Adnkronos, об этом он рассказал в интервью журналисту Бруно Веспе.

Берлускони вспомнил, что рассказал своим однопартийцам об обмене поздравительными телеграммами с Путиным на дни рождения. В ответ один из депутатов спросил, обменялись ли они подарками.

«Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина. — RT) Lambrusco. Но все поняли, что это была шутка», — уточнил Берлускони.

Ранее итальянское агентство LaPresse сообщило, что Берлускони произвёл фурор после того, как заявил, что «восстановил связь» с Путиным, который прислал ему водку на день рождения.

Отмечается, что позднее партия политика опровергла информацию LaPresse.

При этом в Еврокомиссии допустили, что в случае с якобы подаренной Путиным Берлускони водкой речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза.

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