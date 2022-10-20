ЕК: в ситуации с якобы подаренной Путиным Берлускони водкой может идти речь о нарушении санкций

В Еврокомиссии допускают, что в случае с якобы подаренной президентом России Владимиром Путиным бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони водкой речь может идти о нарушении антироссийских санкций Евросоюза.

Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя ЕК.

Как сообщает ТАСС, в Еврокомиссии напомнили, что в апреле 2022 года было принято решение распространить запрет на ввоз из России в ЕС таких ликёро-водочных изделий, как водка.

Ранее итальянское агентство LaPresse сообщило, что Сильвио Берлускони произвёл фурор после того, как заявил, что «восстановил связь» с Владимиром Путиным, который прислал ему водку на день рождения.

Отмечается, что позднее партия политика опровергла информацию LaPresse.

В июне Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России в соответствии с санкциями Европейского союза.