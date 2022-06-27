Финляндия запретила ввоз из России крепкого алкоголя

Финляндия запретила ввозить крепкий алкоголь из России в соответствии с санкциями Европейского союза. Об этом сообщил финский телеканал YLE со ссылкой на таможенную службу страны.

«В настоящее время санкции применяются к таким крепким спиртным напиткам, как водка, джин, виски и ликёры, при этом под ограничения не попадают слабоалкогольные напитки, например пиво, сидр и вино», — заявил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен, слова которого приводит ТАСС.

Отмечается, что запрет на ввоз касается в том числе магазинов беспошлинной торговли duty free.

Ранее стало известно, что Эстония с 10 июля запретит ввоз из России частными лицами алкоголя, мебели и ряда других товаров.