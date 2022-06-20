Эстония с 10 июля запретит ввоз из России алкоголя и мебели
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В департаменте заявили, что этот запрет связан с принятыми Евросоюзом антироссийскими санкциями.
Отмечается, что полный список находящихся под санкциями товаров опубликован на сайте департамента.
В эстонском ведомстве рекомендовали «обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%».
«Также запрещён импорт из России мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России», — заявили в департаменте.
Также в ведомстве предупредили об уголовной ответственности за нарушение санкций.
Ранее МИД Эстонии сообщил, что главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций.