Эстония с 10 июля запретит ввоз из России алкоголя и мебели

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Эстония с 10 июля запретит ввоз из России частными лицами алкоголя, мебели и ряда других товаров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на налогово-таможенный департамент страны.
Эстония с 10 июля запретит ввоз из России алкоголя и мебели
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В департаменте заявили, что этот запрет связан с принятыми Евросоюзом антироссийскими санкциями.

Отмечается, что полный список находящихся под санкциями товаров опубликован на сайте департамента.

В эстонском ведомстве рекомендовали «обратить особое внимание на полный запрет ввоза алкогольных напитков крепостью менее 80%».

«Также запрещён импорт из России мебели, древесины, удобрений и ряда других товаров, которые частные лица ежедневно привозили с собой из России», — заявили в департаменте. 

Также в ведомстве предупредили об уголовной ответственности за нарушение санкций.

Ранее МИД Эстонии сообщил, что главы МИД стран ЕС 20 июня обсудят седьмой пакет антироссийских санкций.

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