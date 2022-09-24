Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит возможные санкции против «Росатома» и «Газпрома»

Венгрия никогда не даст своё согласие на возможное включение западными странами в санкционные списки российских энергетических компаний «Росатом» и «Газпром». Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список», — сказал венгерский дипломат РИА Новости.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия никогда не даст своё согласие на возможное введение санкций против любой российской энергетической компании.

«Если «Росатом» окажется под ограничениями, то наш проект (строительства АЭС «Пакш». — RT) окажется закрыт. Хотим ли мы этого? Нет. Следовательно, дадим мы своё согласие, если будет выдвинута такая инициатива? Нет», — констатировал он.

31 августа венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.