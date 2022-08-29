Экс-глава ЦРУ Помпео заявил, что вывод войск из Афганистана создал угрозу для США

Бывший государственный секретарь США и экс-директор ЦРУ Майк Помпео выразил уверенность, что решение американского президента Джо Байдена о выводе войск из Афганистана может привести к рискам повторения террористических атак 11 сентября 2001 года на территории Соединённых Штатов.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад», — приводит РИА Новости его слова в эфире радио «Cats Roundtable».

Он также напомнил о гибели 13 американцев во время вывода войск.

Ранее обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker заявил, что стремление Байдена игнорировать мнения своих советников и принимать односторонние решения привело к «чудовищной» внешнеполитической катастрофе США в Афганистане.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить с себя ответственность за ситуацию в Афганистане.