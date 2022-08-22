AT: эгоцентризм Байдена привёл США к «чудовищной» катастрофе в Афганистане

Стремление американского президента Джо Байдена игнорировать мнения своих советников и принимать односторонние решения привело к «чудовищной» внешнеполитической катастрофе США в Афганистане. Об этом пишет Джек Макферрин в статье для издания American Thinker.

По его мнению, стремительный вывод американских войск из Афганистана в прошлом году является одним из ярких примеров склонности американского лидера к односторонним действиям.

«Решения президента США касательно Афганистана... обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — написал Макферрин.

Журналист утверждает, что Байден собственноручно отдал Афганистан в руки движению «Талибан»*, чем нанёс ущерб репутации США на международной арене.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск из Афганистана военные США оставили талибам «лучшее в мире» оружие на сумму более $85 млрд.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.