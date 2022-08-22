военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

AT: эгоцентризм Байдена привёл США к «чудовищной» катастрофе в Афганистане

Короткая ссылка
Стремление американского президента Джо Байдена игнорировать мнения своих советников и принимать односторонние решения привело к «чудовищной» внешнеполитической катастрофе США в Афганистане. Об этом пишет Джек Макферрин в статье для издания American Thinker.

По его мнению, стремительный вывод американских войск из Афганистана в прошлом году является одним из ярких примеров склонности американского лидера к односторонним действиям.

«Решения президента США касательно Афганистана... обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — написал Макферрин.

Журналист утверждает, что Байден собственноручно отдал Афганистан в руки движению «Талибан»*, чем нанёс ущерб репутации США на международной арене.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск из Афганистана военные США оставили талибам «лучшее в мире» оружие на сумму более $85 млрд.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить