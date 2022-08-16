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Трамп заявил, что США после ухода из Афганистана оставили талибам оружие на $85 млрд

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что после вывода американских войск из Афганистана военные США оставили движению «Талибан»* «лучшее в мире» оружие на сумму более $85 млрд.

«Катастрофа, случившаяся ровно год назад в Афганистане, стала самым постыдным, некомпетентным и унизительным событием в истории США», — приводит заявление Трампа РИА Новости.

По его мнению, постыдным является не факт того, что американские войска ушли из Афганистана, а то, как они ушли.

«Мы оставили множество американцев позади и отдали врагу лучшее в мире оружие на сумму более $85 млрд. Как грустно!», — заключил бывший глава США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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