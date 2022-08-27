В ЕП предложили развивать производство удобрений в Греции

Депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Фрагкос направил Еврокомиссии письмо, в котором рассказал об имеющихся у его страны возможностях по производству удобрений. С документом ознакомился RT.

По словам Фрагкоса, в результате исследований, проведённых Афинским национальным техническим университетом, на территории Греции были обнаружены обширные залежи богатых фосфатами минералов и пород. Среди них минеральная соль, минеральный гипс, различные глины, кристаллический известняк, пригодные для растениеводства торфяные отложения.

Этих запасов достаточно для производства 42 млн тонн биоорганических и химических удобрений, добавил парламентарий.

«Их добыча и производство требуют энергозатратной обработки. Залежи природного газа на Корфу и в Эпире также могут использоваться для производства удобрений на материковой части Греции», — сообщил он в письме.

В своём обращении Фрагкос подчеркнул, что Россия остаётся крупным экспортёром удобрений, имеющих ключевое значение для сельского хозяйства. По мнению депутата, несмотря на усилия по предотвращению сбоев на рынке продовольствия, за которые выступает Европейский центральный банк, проблем в этой сфере вряд ли удастся избежать.

В связи с этим он поинтересовался, обсуждает ли ЕК с греческими властями возможности производства удобрений и какие инструменты финансирования могут быть использованы для этого.

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, инициатива депутата объясняется внутриполитической обстановкой в Греции.

«Протесты фермеров из-за роста цен мы наблюдали ещё с начала этого года. Это попытка вбросить идею почти без шансов на реализацию, иначе бы всем Евросоюзом «навалились», чтобы выстроить химическую промышленность Греции под удобрения. Нужно сказать, что удобрения в рейтинге экспортных товаров Греции в 2021 году занимали 60-ю позицию — где-то между бумажными полотенцами и женскими блузками», — отметила собеседница RT.

Федосова уточнила, что Евросоюз не сможет позволить себе создание новой отрасли с энергоёмкой переработкой и будет искать поставщиков удобрений, у которых уже налажен процесс.

«Это будет сложно в условиях, когда и Россию, и Белоруссию от этой торговли «отрубили», — заметила эксперт.

Ранее начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, выступая на Московской конференции по международной безопасности, сообщил, что антироссийские санкции нарушили отлаженные механизмы поставок зерна и удобрений.

В июле президент Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции Запада против России усугубили положение на мировом рынке продовольствия.