В Польше заговорили об ограничении санкций на экспорт продовольствия и удобрений из России

Специалисты Польского института международных отношений (PISM) констатировали, что ситуация на Украине негативно сказывается на продовольственной безопасности развивающихся стран. В своём отчёте аналитики призывают препятствовать дальнейшему взлёту цен на сельхозпродукцию, в том числе за счёт возможного содействия экспорту продовольствия и удобрений из России. С документом ознакомился RT.

«Западным странам, стремящимся изолировать Россию на международном уровне, не следует создавать впечатление, будто они хотят достичь своих политических целей за счёт жителей развивающихся стран», — отмечается в бюллетене PISM.

В документе говорится, что ограничение экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины, а также рост стоимости энергоресурсов и удобрений привели к повышению мировых цен на продовольствие.

«Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран (за исключением Китая, Индии, Индонезии и Туниса), а также крупнейшим в мире производителем и экспортёром химических удобрений. Снижение их доступности в развивающихся странах приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», — поясняют аналитики.

Авторы документа призывают членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая страны ЕС и США, рассмотреть вариант ограничения рестрикций в отношении России.

«Возможно, необходимо будет даже содействовать (путём ограничения санкций) экспорту продовольствия и удобрений из России», — предполагают в Польском институте международных отношений.

Вместе с тем специалисты PISM рекомендуют представителям ОЭСР в ближайшем будущем использовать свои стратегические резервы для стабилизации мировых цен и обеспечения поставок в страны, наиболее зависимые от импорта продовольствия. А в долгосрочной перспективе — рассмотреть возможность повышения урожайности ключевых сельскохозяйственных культур, а также поддержать восстановление сельского хозяйства на Украине.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выступил против введения запрета на импорт российского газа. По его словам, немедленное газовое эмбарго поставило бы под угрозу социальный мир в Германии.

В свою очередь, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял в интервью CNN, что Вена, Берлин и Будапешт, а также власти ряда других стран ЕС выступают против эмбарго на поставки российского газа, поскольку рестрикции «должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу».