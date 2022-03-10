Европе рекомендовали распространять на арабском языке данные о «российской агрессии на Украине»
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Специалисты польского политического института объясняют позицию арабских государств в ситуации с Украиной растущей ролью России на Ближнем Востоке.
«Обусловлено это, с одной стороны, исторической важностью отношений с США, а с другой — возрастающей ролью России на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве поставщика пшеницы и оружия, а также партнёра, благодаря которому их отношения с западными партнёрами выходят на новый уровень», — отмечают авторы документа.
Вместе с тем в PISM рекомендовали европейским странам активнее распространять информацию о российской агрессии на Украине.
«Важно, чтобы посольства европейских стран и делегации ЕС в арабском мире активнее участвовали в распространении информации на арабском языке о российской агрессии на Украине», — утверждают специалисты польского института.
Впрочем, авторы документа не исключают, что усиление давления со стороны западных стран подтолкнёт арабские государства к сближению с Россией «в свете нежелания арабских лидеров в ещё большей мере зависеть от демократического мира».
Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев считает, что попытки склонить арабские государства к проевропейской позиции обречены на провал.
«В целом позиция (арабских государств. — RT) находится в спектре от нейтралитета до поддержки России, и намерение «подвинуть» её в сторону проевропейской позиции смешно. Я наблюдаю за разными попытками европейцев воздействовать на арабов, они просто не понимают, что происходит в арабском мире, и вообще не знают арабской психологии», — отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, представители арабского экспертного сообщества демонстрируют «детальное знание украино-российского вопроса».
Ранее в Европарламенте подняли вопрос о мерах против поддерживающих Россию в ситуации с Украиной стран.