Европе рекомендовали распространять на арабском языке данные о «российской агрессии на Украине»

В Польском институте международных отношений констатировали, что большинство арабских государств стараются сохранять нейтралитет по отношению к «российской агрессии против Украины». В то время как США остаются ключевым партнёром для многих из них, отношения с Россией играют всё более важную роль в постепенной диверсификации их внешней политики, отмечают в PISM.

Специалисты польского политического института объясняют позицию арабских государств в ситуации с Украиной растущей ролью России на Ближнем Востоке.

«Обусловлено это, с одной стороны, исторической важностью отношений с США, а с другой — возрастающей ролью России на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве поставщика пшеницы и оружия, а также партнёра, благодаря которому их отношения с западными партнёрами выходят на новый уровень», — отмечают авторы документа.

Вместе с тем в PISM рекомендовали европейским странам активнее распространять информацию о российской агрессии на Украине.

«Важно, чтобы посольства европейских стран и делегации ЕС в арабском мире активнее участвовали в распространении информации на арабском языке о российской агрессии на Украине», — утверждают специалисты польского института.

Впрочем, авторы документа не исключают, что усиление давления со стороны западных стран подтолкнёт арабские государства к сближению с Россией «в свете нежелания арабских лидеров в ещё большей мере зависеть от демократического мира».

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Константин Труевцев считает, что попытки склонить арабские государства к проевропейской позиции обречены на провал.

«В целом позиция (арабских государств. — RT) находится в спектре от нейтралитета до поддержки России, и намерение «подвинуть» её в сторону проевропейской позиции смешно. Я наблюдаю за разными попытками европейцев воздействовать на арабов, они просто не понимают, что происходит в арабском мире, и вообще не знают арабской психологии», — отметил эксперт в беседе с RT.

По его словам, представители арабского экспертного сообщества демонстрируют «детальное знание украино-российского вопроса».

Ранее в Европарламенте подняли вопрос о мерах против поддерживающих Россию в ситуации с Украиной стран.