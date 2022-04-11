Во Франции обеспокоены повышением цен на удобрения на фоне антироссийских санкций

Депутат французского Национального собрания Пьер Ватен выразил обеспокоенность в связи с подорожанием азотных удобрений для фермеров. По его словам, их дефицит может привести к серьёзным последствиям для сельского хозяйства. Как отмечается в обращении парламентария, с которым ознакомился RT, на стоимость удобрений повлияли в том числе антироссийские санкции.

Ватен подчеркнул, что Франция импортирует азотные удобрения, потому что её собственное производство позволяет обеспечить только треть необходимых объёмов.

Однако несколько месяцев назад цены на удобрения резко выросли вслед за повышением цен на газ и в данный момент достигли рекордных значений. По словам депутата, это произошло из-за ситуации на Украине и введённых Евросоюзом санкций против России.

«Европейские производители азотных растворов зависят от этого газа и поэтому сократили своё производство», — добавил политик.

Он отметил, что французские фермеры опасаются нехватки азотных удобрений весной 2023 года. Последствия дефицита окажутся серьёзными для сельского хозяйства и могут привести к изменениям посева, сокращению объёмов производства, снижению качества растений.

В связи с этим Ватен предложил временно приостановить или отменить налоги на импорт веществ из Тринидада и Тобаго, а также из США, чтобы таким образом «компенсировать зависимость от российских удобрений».

Кроме того, депутат поинтересовался, какие меры примет правительство Франции, чтобы контролировать цены на удобрения и увеличить их производство внутри страны.

Ранее американские фермеры рассказали о нехватке удобрений и существенном подорожании топлива после введения ограничений в отношении России.

Как заявил российский президент Владимир Путин, удобрения являются дефицитным товаром, который будут продолжать покупать у России.