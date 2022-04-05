Американские фермеры рассказали о влиянии антироссийских рестрикций

Американские фермеры рассказали RT, что с введением антироссийских ограничений они столкнулись с нехваткой удобрений и существенным подорожанием топлива.

«Немалая часть используемых нами удобрений поставлялась из России и с Украины. Как и немалая часть нефти и газа», — рассказали они.

Уточняется, что сейчас на заправках галлон (около 3,8 л. — RT) бензина стоит $4,50, а галлон дизельного топлива — $5,50.

Фермеры выразили опасения, что могут не найти удобрений даже за высокую цену.

«Если взять территории в глубине США, да и в глубине стран по всему миру, будь то в Австралии, в Бразилии или в странах Африки, то удобрения там заметно дороже и могут быть вообще не так доступны», — поделились земледельцы.

Цена на азотные удобрения в Соединённых Штатах за последние несколько недель выросла на 43%.

Ранее британский дипломат Аластер Крук в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи рассказал о влиянии санкций в отношении России на мировой рынок продовольствия.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб экономикам стран, которые ввели ограничительные меры против Москвы, неизвестно, кто больше от них пострадает.