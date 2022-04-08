Французский депутат заявила о необходимости сохранить российский рынок для товаров роскоши

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Юлия Гуреева
Член Европарламента от Франции Элен Лапорт направила в Еврокомиссию письмо по поводу запрета на экспорт предметов роскоши в Россию. По мнению депутата, продажи в этом сегменте выгодны французской экономике, поэтому российский рынок следует сохранить. С обращением Лапорт ознакомился RT.
Французский депутат заявила о необходимости сохранить российский рынок для товаров роскоши
  • Gettyimages.ru
  • © Maksym Belchenko

Как отметила парламентарий, Россия занимает 15-е место в мире по объёмам поставок французского вина и даёт 2% от годового оборота в €64 млрд группы компаний LVMH. 

«Россия — это рынок, который следует сохранить для товаров класса «люкс» из Франции», — считает Лапорт. 

Она подчеркнула, что, несмотря на «большую символичность» запрета на экспорт предметов роскоши в Россию, остаётся неясным, как эти ограничения будут реализованы на практике. Депутат добавила, что в скором времени должна быть определена конкретная схема, которая будет применяться к российскому рынку. 

Лапорт также попросила Еврокомиссию пояснить, был ли при принятии решения ввести соответствующие санкции проведён анализ соотношения «затраты — выгоды» для экономики Франции. 

Евросоюз 15 марта объявил о запрете продажи в России люксовых товаров в связи с событиями на Украине. Под ограничения попали в том числе автомобили стоимостью дороже €50 тыс., дорогая техника, ювелирные изделия, сумки, духи, алкоголь.

5 апреля Австралия также приняла решение ограничить поставки в Россию некоторых видов предметов роскоши. 

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