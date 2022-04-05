Путин заявил, что за границей продолжат покупать российские удобрения
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«Это дефицит сегодня, дефицит будут брать», — объяснил Путин.
Он подчеркнул, что у России «нет никакого желания наносить кому-то ущерб».
По итогам совещания по поддержке агропромышленного комплекса сообщается, что механизм лицензирования экспорта удобрений будет действовать до конца 2022 года, что позволит поддержать сельхозпроизводителей.
Ранее Путин поручил существенно увеличить в России производство сельхозтехники.
Глава государства также порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.