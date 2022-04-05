Путин заявил, что за границей продолжат покупать российские удобрения

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Президент России Владимир Путин по итогам совещания по поддержке агропромышленного комплекса заявил, что в настоящее время удобрения являются дефицитным товаром и за рубежом продолжат их покупать у России.
Путин заявил, что за границей продолжат покупать российские удобрения
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«Это дефицит сегодня, дефицит будут брать», — объяснил Путин.

Он подчеркнул, что у России «нет никакого желания наносить кому-то ущерб».

По итогам совещания по поддержке агропромышленного комплекса сообщается, что механизм лицензирования экспорта удобрений будет действовать до конца 2022 года, что позволит поддержать сельхозпроизводителей.

Ранее Путин поручил существенно увеличить в России производство сельхозтехники.

Глава государства также порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.

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