Путин поручил существенно увеличить в России производство сельхозтехники

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Российский президент Владимир Путин поручил существенно увеличить в России собственное производство сельхозтехники и оборудования.
Путин поручил существенно увеличить в России производство сельхозтехники
  • РИА Новости

Об этом президент сказал в ходе совещания по поддержке отечественного АПК.

«Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году.

Президент добавил, что в связи с этим поддерживает предложение кабмина выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей.

Ранее Путин порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.

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