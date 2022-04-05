Путин поручил существенно увеличить в России производство сельхозтехники

Российский президент Владимир Путин поручил существенно увеличить в России собственное производство сельхозтехники и оборудования.

Об этом президент сказал в ходе совещания по поддержке отечественного АПК.

«Необходимо существенно увеличить собственное, отечественное производство сельхозтехники, пищевого оборудования и компонентов строительства рыбопромысловых судов», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что важно обеспечить стабильную работу предприятий АПК в текущем году.

Президент добавил, что в связи с этим поддерживает предложение кабмина выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей.

Ранее Путин порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.