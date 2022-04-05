Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу

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Российский лидер Владимир Путин порекомендовал в 2022 году на фоне глобального дефицита продовольствия бережливее относиться к поставкам продовольствия за границу.
Путин призвал бережливо относиться к поставкам продовольствия за границу
  • РИА Новости

«В текущем году на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительно относиться к поставкам за рубеж», — цитирует заявление Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо внимательно отслеживать параметры продуктового экспорта в недружественные страны.

Ранее Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире из-за ошибок развитых стран.

Кроме того, он отметил, что в 2022 году следует сосредоточиться на увеличении выпуска отечественных продуктов.

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