Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка России

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Российский президент Владимир Путин на совещании по поддержке отечественного агропромышленного комплекса (АПК) заявил, что в 2022 году следует сосредоточиться на увеличении выпуска отечественных продуктов.
Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка России
  • РИА Новости

«Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания... Это ключевая задача на текущий год», — цитирует ТАСС заявление Путина.

По словам главы государства, нужно минимизировать негативные внешние эффекты для граждан России.

Он отметил, что стратегически важно сокращать зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импортных закупок.

Путин обратил особое внимание на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений.

«Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время», — резюмировал он.

Ранее Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире из-за ошибок развитых стран.

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