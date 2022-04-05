Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка России
- РИА Новости
«Увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания... Это ключевая задача на текущий год», — цитирует ТАСС заявление Путина.
По словам главы государства, нужно минимизировать негативные внешние эффекты для граждан России.
Он отметил, что стратегически важно сокращать зависимость российского АПК и рыбной отрасли от импортных закупок.
Путин обратил особое внимание на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений.
«Здесь нужно поставить чёткие ориентиры по импортозамещению и настойчиво их добиваться уже в самое ближайшее время», — резюмировал он.
Ранее Путин заявил об осложнении ситуации с продовольствием в мире из-за ошибок развитых стран.