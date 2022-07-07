Путин заявил, что антироссийские санкции усугубили положение на рынке продовольствия

Президент России Владимир Путин заявил, что нелегитимные антироссийские санкции усугубили положение на мировом рынке продовольствия.

«Санкции против России всё усугубили. Причём связанные с энергетикой. Значит, наделали ошибок в сфере энергетики — поднялись цены на газ, а газ лежит в основе многих удобрений», — приводит РИА Новости его слова на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин добавил, что выросли цены на удобрения, что привело к закрытию ряда предприятий, в том числе в Европе.

«Потом начали вводить вот эти санкции нелегитимные. Нелегитимные, потому что они не подкреплены Советом Безопасности ООН. Все, что не подкреплено решением Совета Безопасности ООН, является с точки зрения международного права нелегитимным, незаконным», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.