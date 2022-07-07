Путин заявил, что антироссийские санкции усугубили положение на рынке продовольствия

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Президент России Владимир Путин заявил, что нелегитимные антироссийские санкции усугубили положение на мировом рынке продовольствия.
Путин заявил, что антироссийские санкции усугубили положение на рынке продовольствия
  • РИА Новости

«Санкции против России всё усугубили. Причём связанные с энергетикой. Значит, наделали ошибок в сфере энергетики — поднялись цены на газ, а газ лежит в основе многих удобрений», — приводит РИА Новости его слова на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Путин добавил, что выросли цены на удобрения, что привело к закрытию ряда предприятий, в том числе в Европе.

«Потом начали вводить вот эти санкции нелегитимные. Нелегитимные, потому что они не подкреплены Советом Безопасности ООН. Все, что не подкреплено решением Совета Безопасности ООН, является с точки зрения международного права нелегитимным, незаконным», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.

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