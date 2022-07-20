В Госдепе заявили, что рассчитывают на возобновление работы «Северного потока»

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток» и видит в нём фактор энергобезопасности Европы.

«Возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам континента восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость», — сказал Прайс в ходе брифинга.

Он отметил, что возобновление работы «Северного потока» было бы важным элементом этого.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания — 21 июля.

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по газопроводу «Северный поток» 21 июля на 40% от максимума.