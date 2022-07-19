Reuters: поставки по «Северному потоку» возобновят по расписанию 21 июля
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«Они (компания «Газпром». — RT) вернутся к уровням, которые были до 11 июля», — заявил собеседник агентства.
Уточняется, что пропускная способность трубопровода после возобновления работы будет менее 160 млн кубометров в сутки.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.
Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.