WSJ: ЕС не ожидает, что поставки газа из России по «Северному потоку» возобновятся

Европейский союз не ожидает, что поставки газа в Европу из России по трубопроводу «Северный поток » возобновятся после завершения планового технического обслуживания.

Как пишет The Wall Street Journal, об этом заявил высокопоставленный чиновник.

По его мнению, это может привести к острой нехватке энергии в регионе.

«Мы работаем, исходя из предположения, что его (газопровода. — RT) работа не будет возобновлена», — заявил уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.