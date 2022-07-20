Регулятор ФРГ ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 30% от максимума

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что объём поставок газа по «Северному потоку» 21 июля составит 530 ГВт·ч, или 30% загрузки.

«Газпром похвастался: теперь около 530 ГВт·ч газа в сутки будет поставлено 21 июля по «Северному потоку». Это составит около 30% загрузки», — заявил он в Twitter.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания — 21 июля.

Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по газопроводу «Северный поток» 21 июля на 40% от максимума.