Оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40% от максимума
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«Мы предполагаем, что... транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении компании.
9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.
Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.
По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания — 21 июля.