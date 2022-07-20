Оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40% от максимума

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Немецкий газотранспортный оператор Gascade ожидает возобновления поставок по газопроводу «Северный поток» 21 июля на 40% от максимума.
Оператор Gascade ожидает возобновления поставок по «Северному потоку» на 40% от максимума
  • Gettyimages.ru

«Мы предполагаем, что... транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», — говорится в сообщении компании.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ.

Как сообщили в «Газпроме», объёмы поставок ограничили из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования после ремонта.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил, что Канада 17 июля отправила самолётом в Германию турбину Siemens для «Северного потока», она должна прибыть в Россию к 24 июля.

По данным Reuters, Россия возобновит поставки газа по «Северному потоку» в Европу в соответствии с расписанием обслуживания — 21 июля.

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